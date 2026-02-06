Bahnstrecken bei Duisburg bald wieder frei

Seit dem 9. Januar waren die wichtigsten Bahnstrecken zwischen Rheinland und Ruhrgebiet gesperrt. Zwischen Duisburg und Essen, bzw. Duisburg und Oberhausen gab es keine direkte Verbindung, Fernzüge mussten das Ruhrgebiet umfahren. Pendler mussten auf Busse umsteigen oder große Umwege fahren. Die Freigabe erfolgt wie geplant, bestätigt ein Bahnsprecher. Allerdings: Vom 9. bis 30. Oktober wird erneut gesperrt, weil eine alte A3-Brücke über den Gleisen abgerissen werden muss.