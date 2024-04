Viele Pendlerinnen und Pendler mussten zwischen Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Mülheim, Essen und Bochum tief durchatmen. Die Deutsche Bahn nutzte in den Osterferien die "verkehrsärmere" Zeit für Bauarbeiten, die sowohl den Nah- als auch den Fernverkehr teilweise lahmlegten oder für Schienenersatzverkehr-Maßnahmen sorgten. So wurden unter anderem Bauarbeiten an insgesamt fünf Brücken durchgeführt, Arbeiten an Lärmschutzanlagen und Arbeiten zur Modernisierung des Duisburger Hauptbahnhofs umgesetzt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Fahrplanänderungen wurden zwischen dem 23. März und 7. April durchgesetzt. Duisburg und wurden nur noch teilweise vom Fernverkehr angefahren, der Duisburger Hauptbahnhof nur aus dem Süden kommend und der Essener Bahnhof nur aus dem Norden.

Deutsche Bahn: Nächste Sperrung in NRW steht unmittelbar bevor

Damit sind zwei große Sperrungen in NRW schon beendet, die viele Pendlerinnen und Pendler betroffen hatte. Eine nächste bauliche Maßnahme wird von der Deutschen Bahn allerdings direkt zum 8. April angekündigt. Sie betrifft die Strecke zwischen Köln und Koblenz (Rheinland-Pfalz). In der Zeit sollen mehrere Bauarbeiten durchgeführt werden. Unter anderem Brückenarbeiten sowie "Arbeiten zur Errichtung eines elektronischen Stellwerks (ESTW) im Knoten Köln". Auswirkungen hat dies selbstverständlich auf den Bahnverkehr. Haltausfälle in Andernach, Remagen, Bonn und Köln soll es geben, genauso wie Teilausfälle zwischen Bonn und Köln. Diese Maßnahmen werden aber nur für eine Woche anhalten, bis zum 15. April sollen die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Lange Baustelle steht in Sommerferien bevor

Bis zum Sommer wird es dem Plan nach keine weiteren baulichen Maßnahmen seitens der Bahn in Nordrhein-Westfalen geben. Dann kommen die Sommerferien ab Mitte Juli und da soll es dann wieder losgehen. Bislang ist eine Baustelle zwischen Köln und Frankfurt angekündigt, eine Strecke, die gefühlt jedes Jahr für einen gewissen Zeitraum betroffen ist, so auch in 2024. Was genau die Bahn plant, steht aber noch nicht fest.

Autor: Joachim Schultheis