Bahnradfahrer Keßler nach Unfall aus Krankenhaus entlassen

Palma/Leipzig (dpa) - Nach dem schweren Unfall der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft hat einer der sechs verletzten Sportler das Krankenhaus in Palma de Mallorca wieder verlassen. Nach dpa-Informationen befindet sich Bruno Keßler bereits wieder im Teamhotel. Der Leipziger hatte sich diverse Schürfwunden zugezogen, war von Knochenbrüchen verschont geblieben. Zuerst hatte die «Leipziger Volkszeitung» berichtet.

Ebenfalls vor der Entlassung steht Keßlers Teamkollege Louis Gentzik. Der 18-Jährige zog sich zwar einen Haarriss in der Schulter und eine leichte Gehirnerschütterung zu, muss aber nicht operiert werden. Spätestens am Donnerstag soll Gentzik das Krankenhaus verlassen und nach Deutschland zurückkehren können.

Probleme für die EM

Im Verband German Cycling beratschlagt man nach dpa-Informationen aktuell darüber, einen der Verletzten zur besseren Versorgung nach Deutschland zu verlegen. Eine finale Entscheidung war bis Dienstagmittag aber noch nicht getroffen worden. Bei dem Unfall am Montagvormittag, bei dem 89 Jahre alte Autofahrer von hinten in die siebenköpfige Trainingsgruppe gefahren war, hatten sich zwei Athleten schwerer verletzt. Lebensgefahr bestand auch am Dienstagmittag für niemanden.

Das Nationalteam befand sich zur Vorbereitung auf die Bahnrad-EM vom 12. bis 15. Februar im belgischen Heusden-Zolder auf Mallorca. Wer nun bei den Titelkämpfen im Vierer fährt, ist völlig offen. Der Leipziger Felix Groß ist ebenfalls in dem Camp, war aber am Montag anfangs nicht mit der Gruppe unterwegs und erreichte die Unfallstelle später. Groß dürfte neben Tim Torn Teutenberg und Roger Kluge sicher zum Vierer gehören.