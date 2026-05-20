Bahnbaustelle in Herne: Mehrere Linien unterbrochen

Auf mehreren Regional- und S-Bahn-Linien fallen Verbindungen aus: Betroffen sind unter anderem der RE 2, RE 3, RE 42, die RB 32, RB 43, RB 46 und die S 2. Auf den gesperrten Abschnitten fahren Ersatzbusse – wer also zwischen Herne, Gelsenkirchen, Dortmund oder Essen unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen und vorab die Verbindungen checken. Auch im Fernverkehr gibt es Einschränkungen: ICE-Züge von Aachen über Münster nach Berlin sowie IC-Züge nach Norddeich werden in Richtung Norden umgeleitet und halten dabei nicht mehr in Essen, Gelsenkirchen, Herne und Recklinghausen. In der Gegenrichtung fahren die Fernzüge planmäßig. Die Bauarbeiten kosten rund zwei Millionen Euro und sollen die Strecke langfristig fit halten, heißt es von der Deutschen Bahn.