Bahn: Teilausfälle und Verspätungen über Mülheim - MIT UPDATE!

Update 7.46 Uhr +++ Die Reparatur an der Strecke zwischen Mülheim (Ruhr) Hbf und Essen Hbf ist beendet. In Kürze fahren die Züge auf dem Streckenabschnitt wieder ohne Einschränkungen. In der Folge kann es nach Angaben der Bahn noch vereinzelt zu Verspätungen und ggf. zu Teilausfällen kommen. +++





Wenn ihr heute früh mit der Bahn von Mülheim in Richtung Essen fahren wollt, müsst ihr möglicherweise etwas mehr Zeit einplanen. Grund dafür sind Bauarbeiten der Bahn.