Bahn: Teilausfälle über Mülheim - MIT UPDATE!
Update 7.46 Uhr +++ Die Reparatur an der Strecke zwischen Mülheim (Ruhr) Hbf und Essen Hbf ist beendet. In Kürze fahren die Züge auf dem Streckenabschnitt wieder ohne Einschränkungen. In der Folge kann es nach Angaben der Bahn noch vereinzelt zu Verspätungen und ggf. zu Teilausfällen kommen. +++
Wenn ihr heute früh mit der Bahn von Mülheim in Richtung Essen fahren wollt, müsst ihr möglicherweise etwas mehr Zeit einplanen. Grund dafür sind Bauarbeiten der Bahn.
Veröffentlicht: Dienstag, 05.05.2026 03:53
Auf der Strecke zwischen Mülheim und Essen werden nach Angaben der Bahn Gleise repariert. Deshalb steht aktuell in beiden Fahrtrichtungen nur ein Gleis zur Verfügung. Die Folge sind Verspätungen und Teilausfälle bei Regionalexpresszügen und S-Bahnen. Wie lange Pendler noch mit Einschränkungen rechnen müssen, kann die Bahn derzeit noch nicht genau sagen. In der Online-Information der Bahn ist das Ende der Arbeiten für 8 Uhr angesetzt - es kann also auch schneller gehen oder eben noch etwas länger dauern. Wenn ihr heute früh mit dem RE49 oder der S3 loswollt, schaut besser vorab online in die aktuellen Fahrpläne der Bahn.