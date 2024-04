Bahn kündigt nächste Baustelle an

Auf dem Abschnitt zwischen Düsseldorf und Duisburg werden die Gleise für Regionalzüge und S-Bahnen erneuert. Die Bautrupps tauschen u.a. 11.000 Schwellen und 23.000 Tonnen Schotter aus. In der ersten Bauphase vom 12. April bis zum 26. April fährt die S-Bahn-Linie S1 nur noch zwischen Dortmund und Duisburg. Von Mülheim aus kommt man damit nicht mehr nach Düsseldorf und Solingen. Die RE2 und RE11 fallen komplett aus. Spätestens am 28.April will die Bahn mit den Arbeiten durch sein.