Badeunfall: Junge schwebt in Lebensgefahr

Nach einem Badeunfall in Bochum schwebt ein 13 Jahre alter Junge in Lebensgefahr. Gestern (11.07.) Nachmittag war er von Tauchern leblos aus der Ruhr in der Nähe einer alten Eisenbahn- und Fußgängerbrücke gezogen worden.

© Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services