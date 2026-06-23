Baden unter freiem Himmel - Mülheim außen vor

Details wollte der Betreiber uns nicht nennen. Offenbar sind die technischen Probleme jedoch so gravierend, dass das Bad in der aktuell laufenden Badesaison nicht mehr öffnen kann. Das Bad Kämpgens Hof in Dümpten ist das kleinste Freibad in Mülheim. Es gibt ein 25-Meter-Becken sowie ein Kinder- und ein Babybecken.
Auch Probleme im Naturbad
Das Naturbad in Styrum ist seit gestern (22.6.) geschlossen. Die Wasserwerte seien zu schlecht. Das Naturbad kommt ohne Chlor aus - vor allem bei heißem Wetter brauchen die Becken immer wieder mal Pause. Das war auch schon in den letzten Jahren der Fall. Vom Naturbad heißt es, dass derzeit so viel Frischwasser wie möglich zugeführt wird. Die Hoffnung: Am Mittwoch (24.6.) kann wieder geöffnet werden.
Schwimmstelle noch nicht geöffnet
Verzögerungen gibt es aktuell bei der Schwimmstelle in Saarn. Die Anlage an der Mendener Brücke hätte eigentlich schon an den Start gehen sollen. Der Rat hat aber erst am 21. Mai beschlossen, dass der Betrieb weitergehen soll und das Geld dafür freigegeben. Die Vorbereitungen laufen, heißt es von der Stadt Mülheim auf Nachfrage. Derzeit werde mit einer Eröffnung vor den Sommerferien gerechnet.
Problempunkt Heißen
Das Friedrich-Wennmann-Bad in Heißen öffnet jetzt schon das vierte Jahr in Folge nicht mehr das Dach für den Freibad-Betrieb. Grund dafür sind schwere Rostschäden an der fahrbaren Dachkonstruktion. Direkt daneben wird zurzeit das neue Bad gebaut. Hier wird kein Schwimmbetrieb unter freiem Himmel möglich sein. Das Bad ist als reines Hallenbad konzipiert. Allerdings wird es einen Außenbereich mit Liegewiese geben.