Baden unter freiem Himmel - Mülheim außen vor

Das Naturbad in Styrum ist seit gestern (22.6.) geschlossen. Die Wasserwerte seien zu schlecht. Das Naturbad kommt ohne Chlor aus - vor allem bei heißem Wetter brauchen die Becken immer wieder mal Pause. Das war auch schon in den letzten Jahren der Fall. Vom Naturbad heißt es, dass derzeit so viel Frischwasser wie möglich zugeführt wird. Die Hoffnung: Am Mittwoch (24.6.) kann wieder geöffnet werden.