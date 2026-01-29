Azubis und Rentner finden keine bezahlbare Wohnung

Auch für künftige Rentner wird es eng: 21.600 Baby-Boomer gehen bis 2035 in Rente und bekommen oft nur niedrige Renten. Manche Ausbildungsverträge kommen nicht zustande, weil Jugendliche keine bezahlbare Wohnung finden. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fordert mehr Azubi-Wohnungen und Steueranreize für Betriebe. Bundesweit sollen bis 2035 doppelt so viele Sozialwohnungen entstehen - von einer auf zwei Millionen. In NRW bedeutet das 17.900 zusätzliche Sozialwohnungen pro Jahr, heißt es von der Gewerkschaft.