© Martin Möller / Funke Foto Services
Azubis und Rentner finden keine bezahlbare Wohnung

Junge und alte Menschen haben es schwer auf dem Mülheimer Wohnungsmarkt. Viele der 2.690 Azubis in der Stadt wohnen noch bei den Eltern, weil sie sich keine eigene Wohnung leisten können.

Veröffentlicht: Donnerstag, 29.01.2026 13:00

Auch für künftige Rentner wird es eng: 21.600 Baby-Boomer gehen bis 2035 in Rente und bekommen oft nur niedrige Renten. Manche Ausbildungsverträge kommen nicht zustande, weil Jugendliche keine bezahlbare Wohnung finden. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fordert mehr Azubi-Wohnungen und Steueranreize für Betriebe. Bundesweit sollen bis 2035 doppelt so viele Sozialwohnungen entstehen - von einer auf zwei Millionen. In NRW bedeutet das 17.900 zusätzliche Sozialwohnungen pro Jahr, heißt es von der Gewerkschaft.

