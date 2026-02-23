Azubi-Speeddating der IHK Essen

Das so bezeichnete Speeddating bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich in zehnminütigen Gesprächen bei rund 100 teilnehmenden Ausbildungsbetrieben vorzustellen. Bewerber können ohne Anmeldung erscheinen und direkt vor Ort ihre Bewerbungsunterlagen übergeben, um erste Kontakte zu knüpfen. Ziel der Veranstaltung ist es, den Einstieg in die Ausbildung zu erleichtern und Betrieben bei der Suche nach passenden Nachwuchskräften zu unterstützen.





Von den beteiligten Betrieben werden Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen angeboten - darunter Büroberufe, Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe, Metall, Elektro und Technik, IT und Medien sowie Transport und Logistik. Zusätzlich stehen auch freie Plätze für duale Studiengänge und Praktika zur Verfügung.