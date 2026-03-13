Azubi-Speed-Dating in Mülheim

Die Schüler erhalten die Gelegenheit, direkt mit den teilnehmenden Betrieben ins Gespräch zu kommen und sich über handwerkliche Ausbildungsberufe zu informieren. Dabei können sie sich vor Ort auch schon auf Ausbildungsstellen für 2026 bewerben oder Praktika vereinbaren. Im Fokus stehen Berufe wie Elektroniker, Energie- und Gebäudetechnik, Anlagenmechaniker, Sanitär,- Heizungs- und Klimatechnik, Metallbauer, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Maler- und Lackierer und Tischler. Vor Ort sind unter anderem Betriebe wie SWB Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH, Elomech Elektroanlagen GmbH, Ernst-Leo Krick GmbH, Loeh GmbH, Schmeling GmbH, Stürtzer & Ortmann GmbH und Malerbetrieb Hermann Kassen GmbH.