Autostart von Microsoft Teams abschalten

Berlin (dpa/tmn) - Der PC fährt hoch und jedes Mal meldet sich Microsoft Teams und sagt hallo? Das passiert vielen - der Software-Riese liefert die Software auch ungefragt mit Updates aus. Also was tun, wenn man Teams nicht benutzt? Abschalten. Und das geht so:

In der Teams-App oben rechts auf das Menüsymbol mit den drei Punkten klicken

Dort die «Einstellungen» aufrufen

Unter «Allgemein» den Haken bei Teams automatisch starten wegklicken

Fertig

Wer Teams nur hin und wieder benutzt, kann das Programm zur besseren Auffindbarkeit einfach an seine Taskleiste heften. Dazu einfach bei laufendem Programm mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Taskleiste klicken und «An Taskleiste anheften» auswählen.

Das Ganze lässt sich auch über den Task-Manager erledigen. Hier kann man auch gleich sehen, was sonst so im Autostart vor sich geht, wie «heise online» beschreibt. Und das geht so:

Die Windows-Taste und die Taste «X» gleichzeitig drücken

Task-Manager auswählen

Im Task-Manager in der oberen Menüleiste den Reiter «Autostart» auswählen

In der Programmliste Microsoft Teams auswählen und mit der rechten Maustaste anlicken

«Deaktiveren» auswählen

Fertig

In der Liste finden sich noch weitere Programme, die jedes Mal starten, wenn man den PC hochfährt. Wer dort noch weitere Software findet, die nicht automatisch starten soll, kann sie hier ebenfalls deaktivieren. Aber: Wenn man sie doch braucht, muss sie ab diesem Zeitpunkt von Hand gestartet werden.