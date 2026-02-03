Autobahnkreuz wird doppelt so teuer
Der Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg kostet jetzt 680 Millionen Euro statt der geplanten 365 Millionen. In früheren Planungen war sogar nur von 100 Millionen Euro die Rede. Hauptgrund sind die stark gestiegenen Baupreise.
Besonders Asphalt und Stahl haben sich wegen des Ukraine-Kriegs erheblich verteuert, sagt eine Sprecherin der Autobahn GmbH. Diese Materialien braucht man für den Autobahnbau. Zusätzlich fanden Bauarbeiter überraschend ein altes Bauwerk aus dem Jahr 1936, das in keinen Plänen verzeichnet war und den Ablauf der Bauarbeiten in Teilen auf den Kopf gestellt hat. Trotz der Mehrkosten wird das Projekt fortgesetzt, weil es ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Ruhrgebiet ist, heißt es von der Autobahn GmbH.