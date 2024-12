Autobahn GmbH sperrt A3 für Reparaturarbeiten

Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Kreuzen Oberhausen-West und Kaiserberg. Auch der Anschluss Lirich wird gesperrt. In Richtung Arnheim wird es in dem Zeitraum nur einen verengten Fahrstreifen geben. Die Autobahn GmbH rechnet mit langen Staus und empfiehlt, der Umleitung über A42, A59 und A40 zu folgen. Auf Nachfrage sagte die Autobahn GmbH, dass in den gut fünf Tagen Sperrung Schäden am Asphalt und einer Brücke repariert werden.