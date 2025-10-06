Autobahn GmbH: "Chaostage" stehen bevor

Zunächst werden ab dem 29. Oktober die Verbindungen von der A3 nach Köln auf die A40 langfristig dicht gemacht. Die Autobahn GmbH spricht von einem Zeitraum bis Mitte 2027. Die Sperrung sei nötig, um Vorarbeiten an Brücken durchzuführen, die anschließend abgerissen werden. Vom 7. November bis zum 17. November soll die A3 zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen-West und Breitscheid in beiden Richtungen voll gesperrt werden. In diesem Zeitraum soll eine Verbindungsbrücke zurückgebaut werden. Die Umleitung führt über die A42, A59 und A524. Die Autobahn GmbH rechnet mit erheblichen Staus und gibt unumwunden zu, dass „Chaostage“ bevorstehen. Zu den Sperrungen gebe es aber keine Alternative.

Übersicht über die aktuellen Verbindungssperrungen

Gesperrt vom 07.11. bis 17.11.2025:





A3 zwischen dem Autobahnkreuz Oberhausen-West und dem Autobahnkreuz Breitscheid in beide Fahrtrichtungen





Langfristig gesperrt (bis Mitte 2027):





Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Fahrtrichtung Köln

Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Fahrtrichtung Köln

Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Köln auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo (neu ab 29.10.2025)

Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Köln auf die A40 in Fahrtrichtung Essen (neu ab 29.10.2025)





Ab dem 17.11. (5 Uhr) sind folgende Verbindungen frei:





Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo

Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Essen

Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim

Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim



