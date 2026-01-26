Auto überschlägt sich auf A40 bei Winkhausen

Gegen 22:12 Uhr überschlug sich ein Auto kurz vor der Abfahrt Winkhausen in Richtung Duisburg. Ein zweites Fahrzeug war ebenfalls an dem Unfall beteiligt. Das überschlagene Auto stand beim Eintreffen der Feuerwehr wieder auf den Reifen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort. Drei Menschen mussten zur weiteren Behandlung in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr musste niemanden aus den Fahrzeugen befreien. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde, so die Feuerwehr.