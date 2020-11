Auto brennt in Altenessener Parkhaus - Öffentlichkeitsfahndung nach vorsätzlicher Brandstiftung

Essen (ots) - 45326 E-Altenessen: Bereits am 23. Oktober gegen 16:15 Uhr, meldete eine Zeugin einen brennenden schwarzen VW Polo in einem Parkhaus an der Wilhelm-Nieswandt-Allee.