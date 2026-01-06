Auto brennt auf Parkplatz

Gegen 17:18 Uhr ging der Notruf ein, teilt die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Motorraum eines geparkten Autos bereits in Flammen. Ein Atemschutz-Trupp löschte das Feuer zunächst mit Wasser, anschließend kam Schaum zum Einsatz, um alle Brandherde zu ersticken. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ob es sich um einen technischen Defekt handelt, ist noch unklar.