Auto brennt auf Parkplatz
© Feuerwehr Mülheim
Auf einem Parkplatz an der Ruhrstraße ist am Abend (5.1.) ein Auto in Flammen aufgegangen. Das sagt die Feuerwehr Mülheim. Sie konnte nach eigenen Angaben verhindern, dass das Feuer auf weitere Fahrzeuge übergriff.

Veröffentlicht: Dienstag, 06.01.2026 05:34

Gegen 17:18 Uhr ging der Notruf ein, teilt die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Motorraum eines geparkten Autos bereits in Flammen. Ein Atemschutz-Trupp löschte das Feuer zunächst mit Wasser, anschließend kam Schaum zum Einsatz, um alle Brandherde zu ersticken. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ob es sich um einen technischen Defekt handelt, ist noch unklar.

