Auto brennt auf Mülheimer Garagenhof

Das Auto stand laut Feuerwehr in einer Garage. Durch Feuer und Hitze wurden Teile der Hausfassade beschädigt, außerdem sind Fensterscheiben geplatzt. Rauch zog in mehrere Wohnungen. Aktuell laufen an der Prinzeß-Luise-Straße Nachlöscharbeiten. Außerdem werden betroffene Wohnungen mit speziellen Lüftern entraucht. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Einsatz noch rund eine Stunde dauert. Autofahrer müssen im Bereich Prinzeß-Luise-Straße/Kirchstraße so lange mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Die Brandursache ist noch unklar.