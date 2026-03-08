© Martin Möller / Funke Foto Services
Ausstellungsführungen vom Kunstmuseum
Das Kunstmuseum Mülheim veranstaltet heute (08.03.), um 11:30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung „Im Garten der Kunst: Marc, Macke, Heckel, Jawlensky“. Der Sammlungskurator begleitet euch durch die Werke und gibt interessante Einblicke. Die Teilnahme kostet 13 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Eine Anmeldung unter 0208 455 4138 wird erbeten.
Es gibt noch weitere Führungen an den nächsten Sonntagen.
- Am 15.03:. "100 Jahre Stadthalle Mülheim. Moderne im Wandel"
- Am 29.03.: "Freiraum.KUNST"
- Auch hier starten die Führungen jeweils um 11:30 Uhr.
