Ausstellungsführungen vom Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Mülheim veranstaltet heute (08.03.), um 11:30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung „Im Garten der Kunst: Marc, Macke, Heckel, Jawlensky“. Der Sammlungskurator begleitet euch durch die Werke und gibt interessante Einblicke. Die Teilnahme kostet 13 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Eine Anmeldung unter 0208 455 4138 wird erbeten.