Ausstellung zeigt 100 Jahre Stadthalle

Die Stadthalle wurde am 5. Januar 1926 eröffnet und wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Die Ausstellung läuft bis zum 1. Juni und ist kostenlos. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr. Der Schwerpunkt liegt auf den 1920er- und 1930er-Jahren. Schon Ende des 19. Jahrhunderts wünschten sich die Mülheimer einen repräsentativen Saal für Veranstaltungen. Der Erste Weltkrieg verzögerte das Projekt bis 1922. Die fertige Stadthalle am Ruhrufer erinnerte Zeitgenossen an einen venezianischen Palast, heißt es vom Stadtarchiv.