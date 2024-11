Außenministerin Baerbock und ihr Ehemann haben sich getrennt

Berlin (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne, 43) und ihr Ehemann Daniel Holefleisch (51) haben sich getrennt. «Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind», zitiert die «Bild»-Zeitung aus einer gemeinsamen Erklärung von Baerbock und Holefleisch. Weiter heißt es in dem auch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Papier: «Um möglichen Spekulationen zuvorzukommen: Es gibt keine neuen Partner.»

Die heutige Außenministerin und der Kommunikationsberater hatten im August 2007 geheiratet. Sie haben zwei Töchter im Alter von 9 und 13 Jahren. Gemeinsam betonen Baerbock und Holefleisch: «Wir bleiben in tiefer Bedeutung füreinander ein Elternpaar, das weiterhin zusammen im Leben unserer Kinder präsent ist.» Sie fügen hinzu: «Das Wichtigste bleibt für uns, gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere beiden Töchter in Ruhe und in einem liebevollen Umfeld aufwachsen können.» Aus diesem Grund wohne man auch weiter im gemeinsamen Zuhause in Potsdam.

In der Erklärung heißt es weiter: «Vor allem zum Wohl unserer Kinder bitten wir eindringlich darum, die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren.» Weitere Erklärungen werde man nicht abgeben. Nach Angaben der «Bild»-Zeitung verbrachten Baerbock und Holefleisch die Herbstferien mit den Töchtern in einem gemeinsamen Urlaub.