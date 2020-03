Auslosung: Deutschland gegen Schweiz, Spanien und Ukraine

Amsterdam (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der nächsten Auflage der Nations League in der Gruppenphase im Herbst auf die Schweiz, Spanien und die Ukraine. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend in Amsterdam.

