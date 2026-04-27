Ausbildungsplatz: Speed-Dating in Essen hilft

Von 13 bis 16 Uhr treffen sich Azubi-Suchende und Betriebe bei der Agentur für Arbeit am Berliner Platz 10 in Essen. Das Prinzip ist simpel: In jeweils zehn Minuten stellen sich Bewerber und Unternehmen gegenseitig vor – dann geht es weiter zum nächsten Betrieb. Angeboten werden Ausbildungsplätze aus ganz verschiedenen Bereichen: von Büro und Handel über IT und Technik bis hin zu Logistik und Gastronomie. Auch duale Studiengänge und Praktika sind dabei. Wer Lebenslauf und Zeugnisse mitbringt, kann die Unterlagen direkt vor Ort abgeben. Da die Platzkapazität begrenzt ist, empfiehlt die Agentur für Arbeit, pünktlich um 13 Uhr zu erscheinen.