Ausbildungsplatz: Speed-Dating in Essen hilft
Wer noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, bekommt am Mittwoch (29.4.) eine gute Chance: Beim Azubi-Speed-Dating der Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim und Oberhausen können Interessierte direkt mit Unternehmen ins Gespräch kommen – kostenlos und ohne Anmeldung.
Veröffentlicht: Montag, 27.04.2026 14:00
Von 13 bis 16 Uhr treffen sich Azubi-Suchende und Betriebe bei der Agentur für Arbeit am Berliner Platz 10 in Essen. Das Prinzip ist simpel: In jeweils zehn Minuten stellen sich Bewerber und Unternehmen gegenseitig vor – dann geht es weiter zum nächsten Betrieb. Angeboten werden Ausbildungsplätze aus ganz verschiedenen Bereichen: von Büro und Handel über IT und Technik bis hin zu Logistik und Gastronomie. Auch duale Studiengänge und Praktika sind dabei. Wer Lebenslauf und Zeugnisse mitbringt, kann die Unterlagen direkt vor Ort abgeben. Da die Platzkapazität begrenzt ist, empfiehlt die Agentur für Arbeit, pünktlich um 13 Uhr zu erscheinen.