Ausbildungsmarkt Mülheim: Viele offene Stellen

Seit Beginn im Oktober letzten Jahres haben sich bei der Berufsberatung zahlreiche junge Menschen gemeldet, die eine Ausbildung suchen. Aktuell sind noch hunderte Jugendliche auf der Suche nach einer geeigneten Ausbildungsstelle. Und von diesen gibt es auch 2026 wieder eine große Anzahl. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht gestiegen. Besonders begehrt sind bei Ausbildungssuchenden Berufe wie Medizinische Fachangestellte, Verkäufer, Kaufmann für Büromanagement, Kraftfahrzeugmechatroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-/Heizung- und Klimatechnik.

Jugendliche, die Unterstützung bei ihrer Berufswahl oder der Ausbildungsplatzsuche benötigen, können online einen Beratungstermin bei der Berufsberatung vereinbaren. Alle Informationen dazu bekommt ihr auf der Homepage der Arbeitsagentur. Auch Unternehmen bekommen Unterstützung durch einen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur.