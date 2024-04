Aus in Runde zwei: Kurzes Comeback von Nadal in Barcelona

Barcelona (dpa) - Das Comeback des spanischen Tennisstars Rafael Nadal beim Sandplatzturnier in Barcelona ist frühzeitig beendet. Der 37-Jährige verlor sein Zweitrundenmatch gegen den an Nummer vier gesetzten Australier Alex de Minaur verdient mit 5:7, 1:6. Der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner verpasste bei seinem 17. und vermutlich letzten Start in Barcelona erst zum zweiten Mal die dritte Runde.

Bei seinem zweiten Match nach mehr als dreimonatiger Zwangspause war dem Rekordgewinner des Turniers der fehlende Rhythmus und gegen Ende auch die schwindende Kraft deutlich anzumerken. Nadal leistete sich 42 unerzwungene Fehler und schlug lediglich 11 Winner. De Minaur hatte relativ wenig Mühe, nach 1:51 Stunden mit dem ersten Matchball das Duell für sich zu entscheiden. Er ist der erste Australier, der Nadal auf Sand schlagen konnte.

Das sei eine «herausragende Erfahrung», sagte de Minaur hinterher. Sein Plan sei gewesen, das Match «physisch zu gestalten» und seinen zwölf Jahre älteren Kontrahenten «zu bewegen, aber das ist gegen ihn nie leicht».

Fans spenden Applaus

Die zahlreichen Fans verabschiedeten den Spanier auf dem Pista Rafa Nadal mit aufmunterndem Applaus. Von der Unterstützung der spanischen Fans hatte Nadal schon nach seinem Auftaktmatch geschwärmt. «Das bedeutet mir viel, auf den Platz zu gehen und die Wärme und Unterstützung zu spüren an diesem sehr besonderen Ort», sagte er: «Es ist so hilfreich und bedeutet mir sehr viel.»

In der ersten Runde hatte Nadal auf seinem Lieblingsbelag gegen den Italiener Flavio Cobolli souverän in zwei Sätzen gewonnen. Wegen einer langwierigen Hüftverletzung nach den Australian Open im Januar 2023 hatte er alle Turnier-Teilnahmen abgesagt. In diesem Jahr hatte der Spanier vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Brisbane sein Comeback gegeben, sich dort aber erneut verletzt und danach bis zu seinem Barcelona-Auftritt kein Match mehr bestritten.

Sportlicher Höhepunkt der Sandplatzsaison sind die French Open, die Ende Mai in Paris beginnen und bei denen Nadal Rekordsieger ist. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Spanier angekündigt, dass 2024 sehr wahrscheinlich sein letztes Jahr auf der Tennis-Tour sein werde.