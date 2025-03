Augsburg schlägt Wolfsburg und rückt näher an Europacup ran

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg nähert sich immer weiter den Europapokal-Rängen in der Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Jess Thorup schlug den VfL Wolfsburg mit 1:0 (0:0) und zog damit nach Punkten mit den Niedersachsen gleich. Zugleich verpasste der FCA den Wolfsburgern einen Dämpfer bei deren Ambitionen auf einen Champions-League-Platz.

In einer großteils ereignisarmen Partie wurde Augsburgs Stürmer Phillip Tietz zum Matchwinner, als er in der 53. Minute nach einem glänzenden Zuspiel den Treffer zum 1:0 erzielte. Im Klassement haben Wolfsburg und Augsburg nun jeweils 38 Zähler auf dem Konto - und sind in Schlagdistanz zu den internationalen Rängen.

Lange kaum Chancen - dann fast ein Eigentor

Augsburg gegen Wolfsburg war ein Duell zweier Teams, die eher unbemerkt im Schatten der Topteams wie Bayern und Bayer oder den Überraschungsteams aus Mainz und Freiburg eine solide Saison spielen. Für großes Spektakel sind sie nicht bekannt - vor allem in der ersten Halbzeit unterstrichen sie das dann auch. Viele Abspielfehler prägten das Geschehen vor 28.351 Zuschauern. Und wenn dann doch mal ein Team gefährlich in die Nähe des gegnerischen Strafraums kam, wurde zumeist der letzte Pass oder Abschluss verpatzt.

Die größte Chance vor der Pause war dann auch bezeichnenderweise ein Fast-Eigentor: Wolfsburgs Denis Vavro lenkte eine FCA-Flanke mit dem Knie auf den eigenen Kasten. Keeper Kamil Grabara aber reagierte blitzschnell und entschärfte die Situation. Der polnische Schlussmann war nach einer rund einmonatigen Pause wegen einer Oberschenkelverletzung zurückgekehrt.

Dass sich der FCA und VfL bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt auf ihre Defensive konzentrierten, verwunderte nicht. Die Gastgeber hatten in der Rückrunde als einziger Bundesligist noch nicht verloren und zuletzt mehr als 500 Minuten lang kein Gegentor kassiert. Wolfsburg reiste mit dem Selbstvertrauen aus sieben ungeschlagenen Liga-Partien zu den bayerischen Schwaben.

Zesigers Traumflanke leitet Augsburg-Treffer ein

In der zweiten Halbzeit war es dann ein Geistesblitz von FCA-Verteidiger Cedric Zesiger, der zum entscheidenden Treffer führte. Der Schweizer schlug eine weite Flanke fast vom eigenen Strafraum nach vorne und fand Tietz. Der Angreifer kam hinter Gegenspieler Vavro zum Ball und schob diesen am herauslaufenden Grabara vorbei zum 1:0 ins Netz. Die Fuggerstädter feierten den ersten Heimtreffer seit Ende Januar - danach hatte es zwei 0:0 gegeben.

In der Folge blieb ein schnelles Aufbäumen der Gäste aus - im Gegenteil: Augsburg schien dem zweiten Treffer in einigen Aktionen näher. Aber wie zuvor schon häufig fehlte die Präzision vor dem Tor.

Wolfsburger Aufbäumen erst in Schlussphase

Erst in der Schlussphase drehten die Gäste von Coach Ralph Hasenhüttl dann auf. Einen Eckball von Kapitän Maximilian Arnold köpfte der eingewechselte Patrick Wimmer an die Latte (81.). Zwei Minuten später blockten FCA-Keeper Finn Dahmen und seine Vorderleute gleich zwei Abschlüsse der Wolfsburger.