Augsburg gewinnt DEL-Auftaktspiel gegen Ingolstadt

Augsburg (dpa) - Die Augsburger Panther haben das Auftaktspiel in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Im Bayern-Derby bezwang das Team von Trainer Ted Dent den ERC Ingolstadt nach Verlängerung mit 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).

Die in der vergangenen beiden Saisons sportlich abgestiegenen Augsburger spielen nur in der DEL, weil sich der jeweilige Zweitliga-Meister nicht um eine DEL-Lizenz beworben hatte. Wie ein Abstiegskandidat spielten die Panther allerdings nicht. Cody Kunyk traf nach sieben Minuten zum 1:0 für Augsburg.

Ingolstadt, die vergangene Saison im Playoff-Viertelfinale standen, kamen im zweiten Durchgang besser ins Spiel, konnten aber gute Chancen nicht nutzen. «Jetzt müssen wir einen drauflegen», forderte Ingolstadts Neuzugang Riley Sheen vor dem dritten Durchgang bei MagentaSport.

Torreiche Schlussphase

Nach nur einem Treffer in mehr als 50 Minuten Spielzeit wurde es in der Schlussphase torreich. Ingolstadts Alex Breton gelang nach 53 Minuten das verdiente 1:1. Nur zwölf Sekunden später erzielte Riley Damiani die erneute Augsburger Führung. Die egalisierte Philipp Krauß mit seinem Tor zum 2:2 (56.). Kunyk sorgte mit seinem zweiten Tor in der Extraspielzeit für die Entscheidung (63.).

Titelverteidiger Eisbären Berlin startet am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) mit dem Spiel bei den Kölner Haien in die neue Spielzeit. Der Club aus der Hauptstadt gehört zu den heißesten Anwärtern auf die Meisterschaft.