Aufräumtag: Styrum putzt

Müll und Dreck sind in vielen Mülheimer Stadtteilen ein wachsendes Problem. In Styrum packen die Bewohner nun selbst an. Von 10 bis 13 Uhr wird gemeinsam Müll gesammelt. Ausrüstung und Material werden vor Ort verteilt. Wer fleißig mithilft, bekommt am Ende eine kleine Belohnung. Eine Anmeldung per Mail an buergerverein-styrum@hotmail.com ist erwünscht - spontane Helfer sind aber ebenfalls willkommen, heißt es vom Bürgerverein.