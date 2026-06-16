Auf Schlangenlinien durch Mülheim: Polizei stoppt Autofahrer

Gegen 21:15 Uhr fiel der schwarze Porsche Cayenne einem 19-Jährigen auf der A40 auf: Der Fahrer fuhr in Schlangenlinien, wechselte rücksichtslos die Spur und bremste andere Autos aus. Der aufmerksame Zeuge rief den Notruf und verfolgte den Wagen bis zur Abfahrt Mülheim-Heißen. Auf der Weiterfahrt über die B1 und Zeppelinstraße missachtete der 21-Jährige rote Ampeln und fuhr weiter in Schlangenlinien – bis ihn die Polizei in Höhe des Hauptfriedhofs anhielt. Bei der Kontrolle roch es deutlich nach Cannabis, die Augen des Mannes waren gerötet – eine Blutprobe wurde entnommen. Obendrauf: Er besitzt keinen gültigen Führerschein. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die durch die Fahrweise des Porsches gefährdet wurden – Hinweise unter 0201/829-0 oder hinweise.essen@polizei.nrw.de.