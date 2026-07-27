Auf der Suche nach der Sommerfrische im Schmallenberger Sauerland
Wir schicken euch auf die Suche nach der Sommerfrische ins wunderschöne Schmallenberger Sauerland. Freut euch auf eine sommerliche Fahrradtour entlang der Golddorfroute für zwei Personen. Bewerbt euch jetzt!
Veröffentlicht: Montag, 27.07.2026 04:02
Raus aus dem Alltag, rein ins Sommerabenteuer
Wie wärs mit einer besonderen Entdeckungstour mit dem E-Bike durch die schönsten Golddörfer im Schmallenberger Sauerland? Am 04.08. schicken wir euch zu zweit auf die Golddorfroute: Mit kleinen Abenteuern, spannenden Rätseln und sommerlichen Erlebnisstationen.
Statt einfach nur loszufahren, erlebt Ihr eine abwechslungsreiche Abenteuerroute voller schöner Momente, Natur pur, kulinarischen Köstlichkeiten, atemberaubender Aussicht und am Ende wartet sogar der „Schatz der Sommerfrische“ auf euch.
So funktioniert’s:
Ihr habt Lust auf eine kleine Auszeit zu zweit mit Abenteuerfaktor? Dann bewerbt euch jetzt und erzählt uns, warum ihr bereit seid, euch auf die Suche nach der Sommerfrische zu machen.
Weitere Informationen:
Die Entdeckungstour findet am 04.08. statt. Start ist um 10:30 am Holz- und Touristikzentrum in Schmallenberg. Dort erhaltet ihr zwei E-Bikes für den gesamten Tag, Fahrradhelme, eine „Schatzkarte“ mit der Route, den Rätselpass für die einzelnen Stationen sowie ein sommerliches Proviantpaket mit kleinen Snacks und gekühlten Getränken für unterwegs. Ende der Tour wird zwischen 17:00. und 18:00 Uhr sein.