Auf der Suche nach der Sommerfrische im Schmallenberger Sauerland

Wie wärs mit einer besonderen Entdeckungstour mit dem E-Bike durch die schönsten Golddörfer im Schmallenberger Sauerland? Am 04.08. schicken wir euch zu zweit auf die Golddorfroute: Mit kleinen Abenteuern, spannenden Rätseln und sommerlichen Erlebnisstationen.

Statt einfach nur loszufahren, erlebt Ihr eine abwechslungsreiche Abenteuerroute voller schöner Momente, Natur pur, kulinarischen Köstlichkeiten, atemberaubender Aussicht und am Ende wartet sogar der „Schatz der Sommerfrische“ auf euch.