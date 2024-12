Auf dem Weg zum Team-Titel: McLaren in Qualifikation vorne

Abu Dhabi (dpa) - McLaren geht mit besten Chancen auf den Gewinn der Konstrukteurs-WM in das Saisonfinale der Formel 1. Lando Norris und Oscar Piastri sicherten sich in der Qualifikation in Abu Dhabi die ersten beiden Startplätze für den Großen Preis und haben damit gute Aussichten, ihren Vorsprung vor Verfolger Ferrari erfolgreich zu verteidigen.

Norris fuhr unter Flutlicht in 1:22,595 Minuten die schnellste Runde, der Australier Piastri kam mit rund zwei Zehntelsekunden Rückstand noch am nächsten heran. Auf den dritten Rang raste in der Vereinigten Arabischen Emiraten Carlos Sainz im Ferrari. Der Deutsche Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen überraschend auf den vierten Platz und schaffte es sogar vor Weltmeister Max Verstappen, der im Red Bull Fünfter wurde.

Norris peilt auch den Rennsieg an

«Das war ein perfekter Tag für uns, vielleicht aber trotzdem ein bisschen schwerer als erwartet. Ich habe trotzdem noch eine starke Runde geschafft», sagte Norris und blickte auf das Rennen voraus: «Ich möchte gewinnen. Wir wissen, was wir tun müssen, um unser großes Ziel zu erreichen.»

Für McLaren geht es um den ersten Konstrukteurstitel nach 1998, Ferrari hat in der Team-WM seit 2008 nicht mehr gewonnen. Die Scuderia hat vor dem 24. und letzten Saisonlauf 21 Punkte Rückstand und braucht im Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) viel Schützenhilfe, um doch noch ganz nach vorn zu kommen. «Unser Ziel muss es natürlich sein, Ferrari zu schlagen», sagte Norris.

Weil der Mexikaner Sergio Pérez eine schwache Saison ablieferte und zu wenige Punkte sammelte, hat Titelverteidiger Red Bull bereits keine Chance mehr auf den ersten Platz. Nach zwei Triumphen nacheinander in den vergangenen beiden Jahren reicht es vor Mercedes nur zum dritten Rang. Max Verstappen ist dafür seit zwei Wochen nicht mehr von der Spitze zu verdrängen, er holte den Fahrertitel schon zum vierten Mal in Serie.

Leclerc muss als Letzter starten

Ferrari-Star Charles Leclerc erlebte bittere Tage. Eine Lebensmittelvergiftung hatte ihm seit Donnerstagabend Probleme bereitet. Nach einer fast schlaflosen Nacht musste dann am Freitag die Batterie in seinem Auto gewechselt werden. Weil er die maximal erlaubte Anzahl in dieser Saison schon benutzt hatte, bekam er dafür eine Zehn-Plätze-Strafe.

In der Quali kam er nur auf Platz 14, da seine schnellste Runde nachträglich gestrichen wurde. Er war außerhalb der Streckenmarkierung gefahren und muss am Sonntag als Letzter starten. Damit sind die Aussichten auf den Team-Titel schwierig.

Enttäuschend endete auch das letzte Qualifying für Lewis Hamilton im Mercedes. Vor seinem Abschied zu Ferrari im Winter schaffte es der Rekordweltmeister nur auf den 18. Platz. «Das war schlecht», funkte der 39-Jährige an sein Team. Auf TV-Bildern war zu sehen, dass die zu langsame letzte Runde nicht allein seine Schuld war. Kurzzeitig hatte sich ein Poller vor seinem Auto verklemmt, den der Däne Kevin Magnussen nach einem Fahrfehler auf die Piste befördert hatte.