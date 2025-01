«Auf Anraten seines Arztes»: Sting verschiebt Konzerte

London (dpa) - Wegen einer nicht näher erläuterten Krankheit muss Rock-Superstar Sting zwei seiner Januar-Konzerte in den USA verschieben. Der 73-Jährige tritt zudem nicht bei der Show der Bass Magazine Awards an diesem Donnerstag im kalifornischen Santa Ana auf, wie auf der Instagram-Seite des Sängers bekanntgegeben wurde. Die US-Konzerte in Phoenix am 24. Januar sowie zwei Tage später in Wheatland wurden auf den 1. Juni und 28. Mai verschoben.

«Auf Anraten seines Arztes» und «krankheitsbedingt» würden die Auftritte verschoben werden, hieß es in der Mitteilung in den sozialen Medien. Ob Sting wie geplant am Benefizkonzert für die Betroffenen der verheerenden Brände in Südkalifornien am 30. Januar teilnehmen kann, blieb offen. Seine Tour «Sting 3.0» führt den ehemaligen Frontmann der Band «The Police» in diesem Jahr auch nach Deutschland, unter anderem in Berlin und München sind Konzerte geplant.