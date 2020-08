Audi-Pilot Rast gewinnt zweites DTM-Rennen nach Neustart

Rennen in Spa-Francorchamps

Der Titelverteidiger aus Minden setzte sich am Sonntag auf dem Kurs in den Ardennen mit einem Vorsprung von nur rund 0,4 Sekunden vor dem Schweizer Nico Müller durch, der das erste Event am Tag zuvor für sich entschieden hatte.

Der Niederländer Robin Frijns auf Rang drei sowie Jamie Green aus Großbritannien und Mike Rockenfeller aus Neuwied auf den weiteren Plätzen untermauerten die Dominanz des Herstellers aus Ingolstadt. Rast war von der Pole Position ins Rennen gegangen und wehrte auf der letzten Runde noch Angriffe Müllers ab.

Das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) war wegen der Corona-Pandemie mehr als drei Monate nach dem eigentlich geplanten Saisonauftakt in ihre Notsaison gestartet. Das nächste Doppel-Rennen findet in zwei Wochen auf dem Lausitzring statt.

