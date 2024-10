Auch Havertz fällt aus: Nagelsmann beruft Mainzer Burkardt

Herzogenaurach (dpa) - Julian Nagelsmann muss vor den anstehenden Nations-League-Spielen der Fußball-Nationalmannschaft in der Offensive den nächsten hochkarätigen Ausfall hinnehmen. Neben Jamal Musiala (Hüftgelenk) und Niclas Füllkrug (Achillessehnenreizung) wird nun auch noch Arsenal-Profi Kai Havertz wegen Problemen am linken Kniegelenk für die beiden Gruppenspiele am kommenden Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage darauf in München gegen die Niederlande ausfallen.

Der Bundestrainer nominierte den Mainzer Länderspiel-Neuling Jonathan Burkardt für Havertz nach. Der U21-Europameister von 2021 hat sich mit einem guten Bundesligastart empfohlen. Beim Mainzer 3:0 am Samstagabend in Hamburg gegen den FC St. Pauli erzielte der 24 Jahre alte Mittelstürmer bereits seine Saisontore vier und fünf.

Der 25 Jahre alte Havertz hatte am Samstag beim 3:1 von Arsenal gegen den FC Southampton noch 90 Minuten gespielt und das Tor zum 1:1 geschossen. Für Bayern-Profi Musiala hatte Nagelsmann bereits am Freitag den Stuttgarter Jamie Leweling erstmals für das A-Team berufen. Für den schon länger angeschlagenen Füllkrug gehört erstmals der Gladbacher Mittelstürmer Tim Kleindienst zum 23 Spieler umfassenden DFB-Kader, der an diesem Montag im fränkischen Herzogenaurach zusammenkommt.