ATP: Keine Weltranglisten-Punkte beim Turnier in Wimbledon

Beim Grand-Slam-Turnier der Tennis-Herren in Wimbledon werden in diesem Jahr keine Weltranglistenpunkte vergeben. Grund für diese Entscheidung sei der Ausschluss der Spieler aus Russland und Belarus wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, teilte die ATP mit.

© Steven Paston/PA Wire/dpa/Symbolbild