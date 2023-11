ATP-Finals: Zweiter Sieg für Djokovic - Weiterkommen offen

Turin (dpa) - Titelverteidiger Novak Djokovic hat bei den ATP-Finals seinen zweiten Sieg eingefahren, ist für den Einzug ins Halbfinale aber auf Schützenhilfe von Jannik Sinner angewiesen.

Nur wenn der bereits für das Halbfinale qualifizierte Italiener am Abend (21.00 Uhr/Sky) seine Partie gegen den von Boris Becker trainierten dänischen Jungstar Holger Rune gewinnt, zieht Djokovic ins Halbfinale ein. Gewinnt Rune, ist das Turnier der acht besten Tennisspieler des Jahres für Djokovic trotz seines 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 gegen den Polen Hubert Hurkacz vorzeitig beendet.

Djokovic (36) hatte mit Ersatzmann Hurkacz mehr Mühe als erwartet. Der Pole war für Stefanos Tsitsipas eingesprungen, der wegen Rückenbeschwerden bereits in seinem zweiten Gruppenspiel gegen Rune hatte aufgeben müssen. Obwohl er selbst keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hatte, zeigte Hurkacz eine starke Leistung und machte Djokovic das Leben vor allem mit seinem Aufschlag schwer. Insgesamt schlug der 26 Jahre alte Pole 24 Asse.

Djokovic hatte zum Auftakt in drei Sätzen gegen Rune gewonnen, dann aber in drei Sätzen gegen Sinner verloren. Nun muss der Weltranglisten-Erste warten, ob ihm Sinner ins Halbfinale verhilft. Hätte er Hurkacz in zwei Sätzen bezwungen, wäre er so gut wie sicher für das Halbfinale qualifiziert gewesen.