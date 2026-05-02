Astrid Lindgren-Schule gegen Rassismus

Gefeiert wurde mit einem Flashmob: Alle Kinder liefen im Takt aus verschiedenen Ecken des Schulhofs zusammen und sangen gemeinsam – in selbst gebastelten T-Shirts und mehreren Sprachen. Der Oberbürgermeister war persönlich vor Ort und ließ sich im Anschluss von Mitgliedern des Kinderparlaments befragen – unter anderem, ob er mehr Schulferien einführen könne. Auch der Torhüter des MSV Duisburg, Maximilian Braune, war dabei und übernahm die Patenschaft für die Schule. Was das bedeutet: Kinder, die Diskriminierung erleben, können sich künftig direkt an ihre Paten wenden. Das neue Schild hängt jetzt gut sichtbar neben der Eingangstür – als klares Zeichen nach außen, so die Schule.