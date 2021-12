Astra HD Plus kommt per App auf den Fernseher

Sat-TV

Berlin (dpa/tmn) - Wer eine Sat-Schüssel besitzt, kommt nun leichter an das HD-Plus-Programmangebot (HD+) des Satellitenbetreibers Astra. Und zwar über TV-Apps. Panasonic, Philips, Samsung, Sony und weitere Hersteller haben viele aktuelle Fernsehermodelle per Firmware-Update um eine entsprechende Anwendung zum Empfang von HD Plus Sat ergänzt.

Neugeräte werden oft gleich ohnehin mit dieser App ausgeliefert. Dann ist zum Empfang nur noch ein Sat-Receiver notwendig, der aber neben einem Kabel-Receiver eigentlich in allen neueren TV-Geräten integriert ist.

Reiner Internetempfang möglich

Panasonic geht bereits noch einen Schritt weiter und ermöglicht per App in den meisten TV-Modellen ab Jahrgang 2021 sogar den Empfang von HD Plus IP ganz ohne Sat-Antenne. Die Signale kommen stattdessen übers Internet.

Deshalb sind über HD Plus IP auch sogenannte Komfortfunktionen wie der Neustart von laufenden Sendungen, der Zugriff auf viele Mediatheken sowie erweiterte Suchfunktionen möglich. Hängt der Fernseher am Internet, was ja die Regel ist, sind diese Komfortfunktionen aber auch beim Empfang via HD Plus Sat verfügbar.

Kompatible TV-Modelle abfragen

Als Mindestgeschwindigkeit der Internetleitung für HD Plus IP gibt Astra 6 Mbit/s an, empfiehlt aber besser 16 Mbit/s. Welche TV-Modelle HD Plus IP unterstützen lässt sich auf der Astra-Produktseite abfragen. Gleiches gilt für TV-Modelle mit Unterstützung für HD Plus Sat.

Das Abo kostet sowohl für HD Plus Sat als auch für HD Plus IP 6 Euro monatlich oder einmalig 75 Euro für ein ganzes Jahr. Es umfasst 26 private HD- und 3 UHD-Sender. Hinzu kommen 50 öffentlich-rechtliche HD-Programme.

Wer nur diese 50 freien empfangbaren HD-Programme haben und nichts bezahlen möchte, braucht in jedem Fall auch weiterhin eine Schüssel sowie einen im TV eingebauten oder externen Sat-Receiver (DVB-S). Die TV-Apps und Komfortfunktionen können nur zahlende HD-Plus-Kundinnen und -Kunden nutzen.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-335561/3