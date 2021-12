Armutsrekord im ersten Corona-Jahr

Paritätischer Bericht

Berlin (dpa) - Als Folge der Corona-Pandemie beklagt der Paritätische Wohlfahrtsverband eine Armutsquote auf Rekordniveau. «Die Armut in Deutschland erreichte im Pandemiejahr 2020 einen neuen Höchststand», bilanzierte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider in Berlin.

Nach dem «Paritätischen Armutsbericht», der auf Zahlen des Statistischen Bundesamts beruht, lebten im vergangenen Jahr etwa 13,4 Millionen Menschen in Deutschland unter der Armutsgrenze - das entspricht einer Quote von 16,1 Prozent. Als arm gelten Menschen, denen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung steht.

Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 stieg die Armutsquote allerdings nur leicht von 15,9 auf 16,1 Prozent. «Das große Beben in der Armutsstatistik ist trotz Pandemie weitestgehend ausgeblieben», räumte Schneider ein und machte dafür vor allem die staatlichen Corona-Hilfen verantwortlich. Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld hätten sich als «effektive Instrumente der Armutsbekämpfung» erwiesen. Zudem hätten vier Fünftel der Menschen im Jahr 2020 keine Einkommenseinbußen gehabt. «Einkommensverlierer» seien vor allem die Selbstständigen gewesen: Im Vergleich zu 2019 stieg ihre Armutsquote von 9 auf 13 Prozent.

Darüber hinaus diagnostizierte der Paritätische einen wachsenden «Wohlstandsgraben» zwischen Süddeutschland und dem Rest der Republik. Während in Bayern nur 11,6 Prozent in Armut lebten, lag die Quote in Bremen bei 28,4 Prozent. Mit auch nur annähernd gleichen Lebensbedingungen habe das nichts mehr zu tun, sagte Schneider: «Deutschland ist nicht nur sozial, sondern auch regional ein tief gespaltenes Land - und die Gräben werden tiefer.»

Armut vor allem ein Thema bei Älteren

Einer Studie («Hohes Alter in Deutschland») des Bundesseniorenministeriums zufolge sind in Deutschland fast ein Viertel der Menschen über 80 Jahren von Armut betroffen. Demnach verfügen 22,4 Prozent der Bevölkerung im Alter von 80 Jahren und älter über ein maximales Netto-Einkommen von 1167 Euro im Monat. In der Gesamtbevölkerung sind es lediglich 14,8 Prozent. Innerhalb der Gruppe der Hochbetagten mit den niedrigsten Einkommen sind den Daten zufolge Frauen stärker von Armut betroffen als Männer. Demnach leben 26,1 Prozent der hochaltrigen Frauen unter der Armutsgrenze, bei den Männern sind es 16,9 Prozent.

«Der Anteil armer Frauen über 80 Jahren ist fast zehn Prozentpunkte höher als der ihrer männlichen Altersgenossen. Das zeigt, wie deutlich sich schlechtere Bezahlung, aber auch längere Teilzeitarbeit und Unterbrechungen im Erwerbsleben in späteren Jahren auf das Leben von Frauen auswirken», so Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne). Es müsse alles getan werden, «um die noch immer bestehenden Lohnlücken zwischen den Geschlechtern zu schließen», sagte sie.

Auch insgesamt liegt das durchschnittliche monatliche Netto-Einkommen der Frauen über 80 Jahren mit 1765 Euro unter dem der Männer in dieser Gruppe. Sie bekommen im Schnitt 2068 Euro - und damit etwa 300 Euro mehr als Frauen.

Berechnungsgrundlage ist das sogenannte Netto-Äquivalenzeinkommen, das sich aus dem Gesamteinkommen eines Haushalts und der Anzahl und dem Alter der von diesem Einkommen lebenden Personen ergibt.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-407453/3