Ariana Grande: Schauspielerei im Moment mein Zuhause

Los Angeles (dpa) - Popsängerin und Schauspielerin Ariana Grande fühlt sich derzeit so wohl vor der Kamera, dass sie in näherer Zukunft keine Konzerte geben möchte. «Ich denke, meine Fans wissen, dass Musik und die Bühne immer ein Teil meines Lebens sein werden, aber ich glaube nicht, dass es so bald sein wird», sagte die 31-Jährige dem US-Magazin «Variety».

Die Grammy-Gewinnerin, die zuletzt 2019 auf Welttournee gewesen war, hatte im vergangenen März ihr siebtes Studioalbum «Eternal Sunshine» herausgebracht. Laut «Variety» gab es zuletzt Gerüchte, dass Grande damit im kommenden Jahr auf Tour gehen wolle.

Sie hoffe stattdessen, in den nächsten Jahren «verschiedene Formen der Kunst erforschen» zu können - «und ich denke, dass sich die Schauspielerei im Moment wie ein Zuhause anfühlt», erklärte Grande. Der Popstar ist derzeit im Kino im Filmmusical «Wicked» zu sehen. Für ihre Rolle als Hexe Glinda wurde sie in diesem Monat für den Golden Globe nominiert.