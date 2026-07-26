Arbeitszeiten: NGG warnt vor Zwickmühle für Mülheimer

Die Betreuungsquote für Unter-3-Jährige liegt in Mülheim bei rund 37 Prozent – der tatsächliche Bedarf in NRW liegt laut einer Studie des Deutschen Jugendinstituts aber bei 51 Prozent. Viele Eltern finden schlicht keinen Platz. Gleichzeitig plant die Bundesregierung, das Arbeitszeitgesetz zu lockern: Statt acht Stunden wären künftig auch Arbeitstage von zehn oder zwölf Stunden möglich. Für Eltern, deren Kita- und Arbeitszeiten oft auf Kante genäht sind, bedeutet das laut NGG: Die Planung bricht zusammen. Wer sein Kind bis 17 Uhr abholen muss, kann keinen spontanen Zwölf-Stunden-Tag einlegen. Besonders betroffen wären Frauen – mehr als jede zweite kümmert sich laut DGB-Befragung zusätzlich um Angehörige. Bei Alleinerziehenden haben heute schon 42 Prozent häufig Probleme, Job und Familie zu vereinbaren. Dazu kommt laut NGG ein Gesundheitsargument: Nach zwölf Stunden Arbeit ist das Unfallrisiko doppelt so hoch wie nach acht Stunden.