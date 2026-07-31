Arbeitsmarkt Mülheim: Quote stabil bei 8 Prozent

7.121 Menschen waren im Juli arbeitslos gemeldet – 22 mehr als im Juni, aber 316 weniger als noch vor einem Jahr. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt damit eine spürbare Verbesserung von 4,2 Prozent. Für Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, gibt es eine gute Nachricht: In Mülheim sind noch 427 Ausbildungsstellen unbesetzt – und der Start ins Ausbildungsjahr steht unmittelbar bevor. Wer noch nicht fündig geworden ist, sollte flexibel bleiben und auch Alternativen zum Wunschberuf in Betracht ziehen, so die Arbeitsagentur. Beratungstermine können rund um die Uhr online gebucht werden – auch während der Sommerferien.