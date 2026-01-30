Arbeitslosigkeit in Mülheim steigt über acht Prozent

Der Anstieg hat auch jahreszeitliche Gründe: Viele befristete Jobs enden zum Jahreswechsel. 550 Menschen kamen im Januar direkt aus einem Job in die Arbeitslosigkeit - das sind 50 Prozent mehr als im Dezember. Besonders betroffen sind junge Menschen: 467 Arbeitslose sind unter 25 Jahre alt. Gleichzeitig meldeten Unternehmen 27 Prozent weniger freie Stellen als im Vormonat - nur noch 149 neue Jobs. Die meisten gibt es im Baugewerbe, Gesundheitswesen und bei wirtschaftlichen Dienstleistern. Die Arbeitsagentur spricht von einer weiter angespannten Lage wegen der schwachen Wirtschaft.