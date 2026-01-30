Anzeige
Arbeitslosigkeit in Mülheim steigt über acht Prozent
Im Januar waren 7.259 Menschen in Mülheim arbeitslos - das sind 219 mehr als im Dezember. Die Quote kletterte auf 8,2 Prozent und liegt damit über der wichtigen Acht-Prozent-Marke.

Veröffentlicht: Freitag, 30.01.2026 09:00

Der Anstieg hat auch jahreszeitliche Gründe: Viele befristete Jobs enden zum Jahreswechsel. 550 Menschen kamen im Januar direkt aus einem Job in die Arbeitslosigkeit - das sind 50 Prozent mehr als im Dezember. Besonders betroffen sind junge Menschen: 467 Arbeitslose sind unter 25 Jahre alt. Gleichzeitig meldeten Unternehmen 27 Prozent weniger freie Stellen als im Vormonat - nur noch 149 neue Jobs. Die meisten gibt es im Baugewerbe, Gesundheitswesen und bei wirtschaftlichen Dienstleistern. Die Arbeitsagentur spricht von einer weiter angespannten Lage wegen der schwachen Wirtschaft.

