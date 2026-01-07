Arbeitslosigkeit in Mülheim steigt leicht an

Das sind elf Menschen mehr als im November und 178 mehr als im Dezember 2024. Die Unternehmen meldeten 204 neue Stellen - 25 Prozent weniger als im Vormonat. Das sei im Dezember normal, heißt es von der Arbeitsagentur. Viele Unternehmen haben Betriebsferien oder die Personalverantwortlichen sind im Urlaub. Deshalb verschieben sie Personalentscheidungen oft auf das neue Jahr. Der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresende entspricht dem üblichen Muster, so die Arbeitsagentur.