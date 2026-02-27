Arbeitslosenquote bleibt gleich in Mülheim
Im Februar 2026 gab es in Mülheim einen leichten Anstieg der Anzahl an arbeitslosen Personen. Das hat die Arbeitslosenquote jedoch nicht verändert. Rund 7.300 Menschen waren arbeitslos gemeldet, also 15 mehr als im Januar.
Veröffentlicht: Freitag, 27.02.2026 12:00
Anzeige
Der Stellenmarkt in Mülheim entwickelt sich aktuell positiv: Im Februar wurden knapp 250 neue Stellen gemeldet. Die Anzahl an offenen Stellen lag somit bei rund 1.280. Insbesondere in den Bereichen Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Handel und technische Dienstleistungen werden Mitarbeitende gesucht.
Anzeige