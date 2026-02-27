Arbeitslosenquote bleibt gleich in Mülheim

Der Stellenmarkt in Mülheim entwickelt sich aktuell positiv: Im Februar wurden knapp 250 neue Stellen gemeldet. Die Anzahl an offenen Stellen lag somit bei rund 1.280. Insbesondere in den Bereichen Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Handel und technische Dienstleistungen werden Mitarbeitende gesucht.