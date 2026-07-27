Arbeitsagentur Mülheim ändert ab August ihre Öffnungszeiten

Wer ohne Termin vorbeikommen möchte, kann das montags, dienstags, donnerstags und freitags von 7:30 bis 12:30 Uhr tun – allerdings nur für dringende Anliegen wie die sofortige Arbeitslosmeldung oder nachgewiesene Mittellosigkeit. Für alles andere empfiehlt die Arbeitsagentur eine vorherige Online-Terminvereinbarung unter arbeitsagentur.de/link/termin – das spart Wartezeit und stellt sicher, dass der richtige Ansprechpartner da ist. Viele Anliegen lassen sich auch komplett online erledigen: Arbeitsuchendmeldung, Änderungen mitteilen und mehr – rund um die Uhr unter arbeitsagentur.de/eservices. Telefonisch ist die Agentur unter 0800/4 5555 00 erreichbar – montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags bis 14 Uhr.