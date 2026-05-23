Aquarius und Haus Ruhrnatur an Pfingsten geöffnet

Nach Angaben von RWW gibt es im Aquarius am Pfingstsonntag um 11 Uhr ein kostenloses Cellokonzert im Panoramakranz. Die Cellistin Katja Zakotnik verbindet Musik und Bewegung: Mit ihrem Cello radelt sie 240 km auf dem Ruhrtalradweg und spielt 15 Konzerte entlang der Strecke, so auch im Aquarius. Der Eintritt ist frei. Am Pfingstmontag startet dort ebenfalls um 11 Uhr eine Führung mit Ausblick in 35 Metern Höhe. Im Haus Ruhrnatur können Familien an beiden Pfingsttagen bei einem Quiz mitmachen und kleine Preise gewinnen. Alle Aktionen sind im normalen Eintritt enthalten.