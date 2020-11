Apples iPad Air 4 und iPad 8 im Test

Fast wie ein Pro

Berlin (dpa/tmn) - Apple zeigt klare Kante: Wie beim iPad Pro umschließt das neue iPad Air nun ein markanter Edelstahlrahmen. Vom iPad Pro hat das neue Air auch weitere Features geerbt. So wird es nicht mehr mit einem Lightning-Kabel geladen, sondern verfügt über eine USB-C-Buchse. Es gibt aber durchaus noch Unterschiede zu den Pro-Modellen.

Auf den ersten Blick fällt auf, wie dünn die Ränder des Bildschirms beim iPad Air 4 geworden sind. Das ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass Apple den platzraubenden Home-Button am unteren Display-Rand abgeschafft hat. Das Gerät lässt sich aber weiterhin mit einem Fingerabdruck entsperren. Der Touch-ID-Sensor ist nun in den Ein- und Ausschaltknopf an der Oberseite gewandert.

Im Praxistest überzeugt vor allem die Display-Qualität des iPad Air. Hier wurde eine entspiegelte Glasschicht auf das eigentliche Displaypanel laminiert. Das Ergebnis: Der 10,9-Zoll-Bildschirm reflektiert spürbar weniger Licht. Die Zahl der Pixel wurde gegenüber dem iPad Air 3 leicht auf 3,87 Millionen Pixel erhöht.

Mobile kreative Bildbearbeitung

In Verbindung mit dem Apple Pencil und der hohen Farbtreue bietet sich das iPad Air als mobile Maschine für die kreative Bildbearbeitung an. Apps wie Pixelmator Photo eignen sich hervorragend dafür. Wie der große Pro-Bruder ist das iPad Air 4 kompatibel mit der zweiten Generation des Apple Pencil, die an einer Seite abgeflacht ist, um magnetisch an der Gehäuseseite zu haften, um aufgeladen zu werden.

Auch als mobile Video-Bearbeitungsstation macht das iPad Air 4 eine gute Figur. Der A14 Bionic-Chip - genauer gesagt ein sogenanntes System-on-a-Chip mit etlichen Einzelprozessoren - verleiht dem iPad so viel Power, dass auch beim Videoschnitt in 4K-Auflösung in einer App wie Luma Fusion nichts ruckelt.

Das Filmmaterial dazu sollte man im Zweifelsfall besser mit dem iPhone aufnehmen. Das iPad Air verfügt nämlich nicht über die beste Kamera, die im Apple-Universum zu finden ist. Zwar wurde die Auflösung von acht auf zwölf Megapixel erhöht. Das führt dazu, dass die Aufnahmen feinere Details darstellen. Auch die etwas größere Blendenöffnung (f/1,8 statt f/2,4) trägt zu einer verbesserten Darstellung bei. Doch die gewaltigen Fortschritte bei Aufnahmen in dunklen Umgebungen, die mit dem iPhone 11 und 12 eingeführt wurden, werden hier schmerzlich vermisst.

Tastatur ist sinnvoll

Ähnlich wie das iPad Pro positioniert Apple das neue iPad Air 4 als vollwertige Arbeitsmaschine, die in weiten Teilen einen Laptop ersetzen kann. Dazu ist man allerdings auf eine Tastatur angewiesen. Zur Auswahl stehen das Smart Keyboard Folio für 193 Euro sowie das Magic Keyboard mit einem Trackpad, das 330 Euro kostet.

Für viele Anwender dürften die Pro-Features des iPad Air ausreichen, das mit 64 Gigabyte (GB) Speicher rund 630 Euro kostet und damit 250 Euro billiger ist als das aktuelle iPad Pro 11 Zoll mit 128 GB. Wenn etwas mehr Speicher benötigt wird, kann man auch zu iPad Air 4 mit 256 GB für rund 800 Euro greifen.

Das iPad Air ist für alle Anwender interessant, die wie mit einem Pro-Modell ernsthaft arbeiten wollen, aber nicht bereits sind, 860 Euro oder mehr dafür auszugeben. Wem die 630 Euro für den Einstiegspreis beim iPad Air 4 zu hoch ist, sollte sich das neue iPad 8 anschauen. Das kommt ganz traditionell mit einem abgerundeten Gehäuse und einem breiteren Displayrand daher.

Klassisch mit Home-Taste

Es verfügt auch noch über die klassische Home-Taste und eine Klinkenbuchse für einen Kopfhörer. Während das Design hier etwas altbacken wirkt, steckt im Innern mit dem A12-Bionic-Prozessor halbwegs aktuelle Technik. Im Praxistest liefen 3D-Spiele, Musik-Recording mit Garage Band oder der Videoschnitt in Luma Fusion flüssig ab.

Die Kameras können wie beim iPad Air 4 nicht wirklich überzeugen. Weder mit der Optik auf der Rückseite noch mit der Selfie-Knipse gelingen überragende Fotos. Für Schnappschüsse reicht es aber allemal. Das iPad 8 ist weniger ein Laptop-Ersatz, obwohl es auch für dieses einfachere Gerät eine Tastatur gibt, auf der sich gut schreiben lässt.

Das iPad 8 ist aber mehr als nur eine Abspielstation für Filme oder ein Reader für E-Books. Dazu hat es zu viel Power. Das neue Standard-iPad von Apple dürfte sich mit einem Einstiegspreis von 369 Euro (32 GB) gut im Alltag in der Schule oder Uni schlagen. Das Modell mit 128 GB Speicher kostet 466 Euro. Erstmals findet sich bei einem einfachen iPad-Modell ein Spezialchip für KI-Anwendungen (Neural Engine). Das iPad 8 unterstützt auch den Apple Pencil, allerdings nur den einfacheren Stift der ersten Generation.

© dpa-infocom, dpa:201116-99-354748/2

Das neue iPad Air 4 (l.) und das iPad 8 (r.). Das preiswertere iPad 8 verfügt über einen breiteren Bildschirmrand und einen Home-Button. Foto: Christoph Dernbach/dpa-tmn © Christoph Dernbach (dpa) Das neue iPad Air 4 (l.) und das iPad 8 (r.). Das preiswertere iPad 8 verfügt über einen breiteren Bildschirmrand und einen Home-Button. Foto: Christoph Dernbach/dpa-tmn © Christoph Dernbach (dpa)

Selbst 4K ist kein Problem: Videoschnitt auf dem iPad Air 4. Foto: Apple Inc./dpa-tmn © Apple Inc. (dpa) Selbst 4K ist kein Problem: Videoschnitt auf dem iPad Air 4. Foto: Apple Inc./dpa-tmn © Apple Inc. (dpa)

Das iPad Air 4 mit 64 Gigabyte Speicher kostet rund 630 Euro. Foto: Apple Inc./dpa-tmn © Apple Inc. (dpa) Das iPad Air 4 mit 64 Gigabyte Speicher kostet rund 630 Euro. Foto: Apple Inc./dpa-tmn © Apple Inc. (dpa)

Das neue iPad Air 4 mit Trackpad-Keyboard. Foto: Apple Inc./dpa-tmn © Apple Inc. (dpa) Das neue iPad Air 4 mit Trackpad-Keyboard. Foto: Apple Inc./dpa-tmn © Apple Inc. (dpa)

Auch das iPad 8 ist mit Tastatur zu haben - und so etwa gut für Schule oder Uni geeignet. Foto: Apple Inc./dpa-tmn © Apple Inc. (dpa) Auch das iPad 8 ist mit Tastatur zu haben - und so etwa gut für Schule oder Uni geeignet. Foto: Apple Inc./dpa-tmn © Apple Inc. (dpa)

Rot, Grün, Blau - diese drei Farben sind neu beim iPad. Foto: Apple Inc./dpa-tmn © Apple Inc. (dpa) Rot, Grün, Blau - diese drei Farben sind neu beim iPad. Foto: Apple Inc./dpa-tmn © Apple Inc. (dpa)

Das neue iPad Air 4 (u.) und das iPad 8 verfügen nur über mittelmäßige Kameras. Foto: Christoph Dernbach/dpa-tmn © Christoph Dernbach (dpa) Das neue iPad Air 4 (u.) und das iPad 8 verfügen nur über mittelmäßige Kameras. Foto: Christoph Dernbach/dpa-tmn © Christoph Dernbach (dpa)